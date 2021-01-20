Київ лідирує в Україні за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

У столиці від початку епідемії зафіксовано понад 124 тис. випадків Covid-19

За минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 49088 осіб, померли 2211 осіб.

У Київській області зафіксовано 66714 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 226 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 150 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 46647 осіб, померли 1069 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1172038 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 січня зафіксовано 4383 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 січня у Києві було підтверджено 123634 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 637 осіб.

У Київській області було 66488 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 150 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.