  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ лідирує в Україні за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Для захисту від коронавірусу слід дотримуватись маскового режиму - Київ лідирує в Україні за добовою кількістю нових хворих на коронавірус
    Для захисту від коронавірусу слід дотримуватись маскового режиму
    Фото з відкритих джерел

    У столиці від початку епідемії зафіксовано понад 124 тис. випадків Covid-19

    За минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 49088 осіб, померли 2211 осіб.

    У Київській області зафіксовано 66714 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 226 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 150 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 46647 осіб, померли 1069 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1172038 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 січня зафіксовано 4383 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 січня у Києві було підтверджено 123634 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 637 осіб.  

    У Київській області було 66488 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 150 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies