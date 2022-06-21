У Києві почастішали кишкові інфекції: де не варто купувати шаурму

Лікарі закликають не вживати їжу на стихійних ринках і не перевірених місцях

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб розпочав розслідування

Станом на 21 червня у Києві серед населення відмічається зростання захворюваності на кишкові інфекції, які пов'язані з вживанням шаурми придбаної у павільйонах (МАФ) Дарницького району. Про це повідомила пресслужба Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що до Деснянського МВ ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» надійшло три екстрені повідомлення на захворювання, які пов’язані з вживанням шаурми придбаної в павільйоні за адресою вул. Ахматової, 44. та одне екстрене по вул. Урлівська, 11.

Відомо, що особи захворіли 18 та 19 червня. Всі госпіталізовані до КНП «ОКЛ» та бактеріологічно обстежені закладами охорони здоров'я на кишкову групу інфекцій. 21 червня . фахівці ДУ «Київський міський ЦКПКХ МОЗ» розпочали епідемічне розслідування.

У центрі закликали громадян, на час літнього періоду дотримуватися правил зберігання та терміну використання придбаних продуктів і обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни та не вживати їжу на стихійних ринках і не перевірених місцях.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. За медичною допомогою звернулось 18 людей (п'ятнадцять дорослих і троє дітей) – мешканців столиці та Київської області. 17 з них госпіталізовано з попередніми діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «гострий гастроентероколіт».