Високопосадовець НАН України попався на хабарі

Посадовця затримали в робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди

Доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця

Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тис. грн щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.