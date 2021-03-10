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    Високопосадовець НАН України попався на хабарі

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    Посадовця затримали&nbsp;в робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди - Високопосадовець НАН України попався на хабарі
    Посадовця затримали в робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди
    Фото: СБУ

    Доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця

    Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук у Києві.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

    Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тис. грн щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.

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    Високопосадовець НАН України попався на хабарі
    Високопосадовець НАН України попався на хабарі

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

    Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

    Теги: СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар розслідування
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