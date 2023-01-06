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Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних
Через морози можуть ставатися і локальні аварії на електромережі
фото ілюстративне

На вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком

Відсьогодні на декілька діб синоптики прогнозують значне похолодання. У зв’язку з цим українці можуть отримати менше електроенергії. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Сьогодні Київ відключали за графіками. Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання. Я вже говорив: кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання», – йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що обсяги, які зараз надаються населенню, «взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати». Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними.

«Пам'ятайте, що через морози можуть ставатися і локальні аварії. Тому будьте уважними. Обережно використовуйте електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу», – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці мають бути готовими для поновлення аварійних відключень світла вже найближчим часом. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

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Теги: електроенергія Київ війна росія окупанти Україна

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