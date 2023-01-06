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На Київ насуваються морози: як готується столична влада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київ насуваються морози: як готується столична влада
Кличко повідомив, що аварійні служби чергують цілодобово і готові оперативно усувати проблеми на міських мережах
фото: glavcom.ua

Вночі температура повітря опуститься до 11 градусів нижче нуля

Мер столиці Віталій Кличко просить киян економно споживати електроенергію у найближчі дні, адже в столиці суттєво похолодає, що створить додаткове навантаження на електромережі. Про це Кличко написав в Telegram.

Мер міста зазначив, що всі столичні служби готові до зниження температури і працюють в посиленому режимі, щоб кияни безперебійно отримували всі необхідні послуги.

«У Києві сьогодні суттєво похолодає. За прогнозом синоптиків, вночі температура повітря опуститься до 11 градусів нижче нуля», – повідомив мер.

«Зараз будинки киян забезпечені тепло- і водопостачанням. Відключення світла відбувається відповідно до стабілізаційних графіків ДТЕК. Енергетики зазначають, що в умовах зниження температури навантаження на електромережі зростатиме. Тому споживати електроенергію необхідно свідомо. Зокрема, щоб уникнути аварійних відключень», – зазначив Кличко.

Також він повідомив, що аварійні служби чергують цілодобово і готові оперативно усувати проблеми на міських мережах. Зокрема, готуючись до опалювального сезону, місто збільшило склад аварійної служби «Київтеплоенерго». Керуючі компанії, які обслуговують житловий фонд, також придбали додаткові аварійно-ремонтні авто для роботи взимку.

«На випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики та опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву. Вони оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням, щоб люди могли зігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці», - повідомив мер.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, синоптики прогнозують у Києві значне зниження температури. Також очікуються опади у вигляді дощу із переходом у сніг. У зв'язку з опадами на дорогах, шляхопроводах, тротуарах можливе утворення ожеледиці.

Теги: електроенергія опалення Telegram кияни Київтеплоенерго повітря послуги місто влада Київ прогноз погоди Віталій Кличко

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