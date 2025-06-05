Голодувала 15 днів. Співзасновниця Музею на Поштовій потрапила до лікарні

Ольга Рутковська перебуває у лікарні, інформації про її стан поки немає

Своїм голодуванням Рутковська через протест намагалася змусити державну владу побачити проблему

Співзасновниця Музею на Поштовій площі столиці Ольга Рутковська, яка 15 днів голодувала на знак протесту проти дій Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Київського науково-методичного центру (КНМЦ), потрапила до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на повідомлення Музею на Поштовій площі. Ольга Рутковська оголосила голодування 21 травня, коли Департамент охорони культурної спадщини КМДА разом із підпорядкованою йому структурою – Київським науково-методичним центром (КНМЦ) – спробували заблокувати доступ до Музею на Поштовій.

Зазначається, що своїм голодуванням Рутковська через протест намагалася змусити державну владу побачити проблему, яку поки що можна вирішити та «назавжди позбутися навіть її проявів».

«Віддавши більше ніж тридцять років свого життя справі, яку вона вважала надважливою для кожного громадянина України – збереженню та захисту культурного надбання українського народу, вона побачила, які «цінні кадри» прийшли на допомогу ворогу та нищать все, що було зроблено в тому числі і Ольгою», – йдеться у повідомленні.

Навіть після 15 днів голодування Ольга Рутковська була готова продовжувати протест фото: Музей на Поштовій площі/Facebook

У дописі зазначається, що навіть після 15 днів голодування, Ольга Рутковська була готова продовжувати протест, але коли «побачила чергову порцію абсолютно неадекватної брехні в свій та не тільки свій адрес, яку розповсюджує сторінка у фейсбуці під назвою ДІАЗ Стародавній Київ, втратила сили навіть говорити».

Додатковим фактором, що спричинив погіршення стану Ольги Рутковської, став виклик на допит за, як стверджує Музей, «брехливим приводом», без жодних на те підстав.

Наразі Ольга Рутковська перебуває у лікарні. Інформації про її стан поки немає. Музей висловив подяку всім «адекватним киянам та українцям» за підтримку.

Нагадаємо, 21 травня, Департамент охорони культурної спадщини КМДА разом із підпорядкованою йому структурою – Київським науково-методичним центром (КНМЦ) – спробували заблокувати доступ до Музею на Поштовій площі в Києві. Співзасновниця цієї ініціативи Ольга Рутковська оголосила голодування, щоби привернути увагу до ситуації. Рутковська зазначила, що жодних офіційних документів чи попереджень від департаменту не надходило, а спроби зв’язатися з відповідальними особами залишилися без відповіді. Представники муніципальної охорони пояснили свою присутність необхідністю контролю за будівлею Поштової станції, реставрацію якої планує департамент, хоча коштів на ці роботи наразі немає.

Рутковська нагадала, що будівля станції розташована на території пам’ятки археології та історії національного значення та не має окремого землевідводу. При цьому Музей на Поштовій – єдиний в Україні археологічний об’єкт, яким опікується громадськість. Щоби привернути увагу до ситуації, Ольга Рутковська оголосила голодування.

У середу, 4 червня, директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації (КМДА) Марина Соловйова повідомила, шо пам'ятку архітектури національного значення «Поштова станція» можуть внести до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва.

«Департамент вживає заходи стосовно включення... Поштової станції (Поштова площа, 2) до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва. За наявності фінансування передбачається закінчити ремонтно-реставраційні роботи на цій пам'ятці», – пояснила Соловйова.

За словами Соловйової, будівля Поштової станції ще у 1999 році (наказ Головного управління майном КМДА №101 від 31 грудня 1999 року) була передана в оперативне управління Київському науково-методичному центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ), підпорядкованому департаменту охорони культурної спадщини. За інформацією КНМЦ, в приміщеннях вказаної пам'ятки архітектури (Поштова площа, 2) науково-дослідний та культурно-освітній заклад «Музей на Поштовій площі» не створювався.

У квітні генеральний директор КНМЦ Олег Коляда повідомляв, що проєкт реставрації будівлі Поштової станції (пам'ятки архітектури, охоронний №27, постанова Ради міністрів УРСР №970 від 24 серпня 1963 року – ІФ-У) вже розроблено, місто має кошти на його втілення у життя, і наголосив, що залучення муніципальної охорони має уберегти її від вандалів.

Щодо самої будівлі, то раніше її реставрація була частиною проєкту реконструкції транспортної розв'язки на площі.

«Реставраційно-відновлювальні роботи безпосередньо на пам'ятці архітектури проводились у 2013-2015 роках. Зокрема, були виконані першочергові протиаварійні роботи із підсилення фундаментів будівлі (влаштування паль, ростверків), реставраційні роботи покрівлі та фасаду. Проте через відсутність належного фінансування з міського бюджету виконання робіт на об'єкті реставрації призупинили», – нагадала Соловйова.

За її словами, тепер, після включення до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва і завершення ремонтно-реставраційних робіт на об'єкті планується відновлення функціонування пам'ятки як культурного осередку.

«У нас немає зазіхань на будинок Поштової станції. Але є величезне бажання все-таки довести до результату основну справу, щоб в підземному просторі Поштової площі запрацював комфортний, зручний, цікавий сучасний археологічний музей», – коментувала Рутковська.

До слова, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу памятки національного значення об’єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей «Центр Середньовічного Міста». Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва» на Поштовій площі в центрі Києва.