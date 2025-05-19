Головна Київ Новини
search button user button menu button

Глава КМВА анонсував створення єдиної платформи допомоги після російських атак

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Глава КМВА анонсував створення єдиної платформи допомоги після російських атак
Ткаченко повідомив, що його команда починає працювати над сервісом для допомоги постраждалим від обстрілів за принципом «все в одному місці»
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

За словами голови КМВА, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував створення у Києві єдиної платформи допомоги після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка

За словами голови КМВА, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу. 

«Я міркував, що з цим можна зробити, щоб швидко і зручно обʼєднати в одному місці всю допомогу. Це і втрата житла, потреба тимчасового притулку, можливості фінансової підтримки, гуманітарна чи психологічна допомога, юридичні питання тощо», – зазначив він.

Ткаченко повідомив, що його команда починає працювати над таким сервісом за принципом «все в одному місці».

«Бачу це як застосунок і платформу», – додав голова КМВА. 

Ткаченко зазначив, що звернеться до депутатського корпусу столиці щодо підтримки такої ініціативи.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. 

Також 16 травня російські війська вчергове атакували столичний регіон, застосувавши безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень адміністративна будівля, магазин, недіючий будинок культури та будівля освітнього закладу. 

Читайте також:

Теги: Київ обстріл застосунок Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області
У Києві лунала повітряна тривога, було чутно вибухи
19 квiтня, 18:12
Удар, що забрав життя щонайменше 12 людей, було здійснено балістичною ракетою виробництва Північної Кореї
Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою
24 квiтня, 21:49
Наслідки російської атаки на Київ
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи
25 квiтня, 08:21
У МЗС відкрили інсталяцію для відвідувачів міністерства
У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)
7 травня, 18:51
Один із символів Києва – малюки на Поштовій площі – святково вбралися до Дня Європи
До Дня Європи малюки-засновники Києва одягнули символічне вбрання (фото)
9 травня, 10:44
Реєстрація є обов’язковою для всіх собак та добровільною для котів
У Києві запрацював новий сервіс реєстрації домашніх тварин
12 травня, 09:32
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
13 травня, 14:10
Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів
Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів
14 травня, 17:03
Проєкт будівництва протирадіаційного укриття в Киселівській гімназії
Влада Херсонщини вкладає 100 млн у відбудову гімназії за 20 км від лінії фронту
Вчора, 18:07

Новини

Закрила собою сина: на Київщині окупанти вбили 27-річну жінку, дитина у лікарні
Закрила собою сина: на Київщині окупанти вбили 27-річну жінку, дитина у лікарні
Глава КМВА анонсував створення єдиної платформи допомоги після російських атак
Глава КМВА анонсував створення єдиної платформи допомоги після російських атак
У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці
У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці
У Києві зафіксовано спалах кору: як захиститися від хвороби
У Києві зафіксовано спалах кору: як захиститися від хвороби
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі
Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка: є руйнування, виникли пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
110K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
41K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
34K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua