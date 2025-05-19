Глава КМВА анонсував створення єдиної платформи допомоги після російських атак

Ткаченко повідомив, що його команда починає працювати над сервісом для допомоги постраждалим від обстрілів за принципом «все в одному місці»

За словами голови КМВА, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував створення у Києві єдиної платформи допомоги після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За словами голови КМВА, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу.

«Я міркував, що з цим можна зробити, щоб швидко і зручно обʼєднати в одному місці всю допомогу. Це і втрата житла, потреба тимчасового притулку, можливості фінансової підтримки, гуманітарна чи психологічна допомога, юридичні питання тощо», – зазначив він.

Ткаченко повідомив, що його команда починає працювати над таким сервісом за принципом «все в одному місці».

«Бачу це як застосунок і платформу», – додав голова КМВА.

Ткаченко зазначив, що звернеться до депутатського корпусу столиці щодо підтримки такої ініціативи.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Також 16 травня російські війська вчергове атакували столичний регіон, застосувавши безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень адміністративна будівля, магазин, недіючий будинок культури та будівля освітнього закладу.