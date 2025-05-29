Американець впав разом з балконом у Києві (відео)

Волтерс: «У суботу мій балкон обвалився і я впав разом з уламками бетону»

У столиці стався небезпечний інцидент, що викликав обурення американського документаліста Крістовера Волтерса. Чоловік, який прибув до України, щоб знімати фільми та підтримувати таким чином нашу країну, впав разом з балконом, що обвалився. Про це Волтерс повідомив на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

У відео, опублікованому у соцмережі, Волтерс розповів подробиці: «У суботу мій балкон обвалився і я впав разом з бетоном». На кадрах видно, що інцидент стався на другому поверсі будівлі, розташованому прямо над входом, а сам документаліст має пошкодження на обличчі.

Волтерс: В центрі столиці ось так падають балкони… скриншот допису Крістофера Волтерса

Американець підкреслив, що такі події є «наслідком чиєїсь безвідповідальності». «В той час коли літають ракети і дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!» – написав Крістофер Волтерс.

Кінорежисер має намір добитися розслідування причин обвалу, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Крістофер Волтерс почав знімати власні фільми, коли йому було сім років, у віці десяти років мав власний показ, а у дванадцять — кінокомпанію. У 18 років він переїхав із містечка в Канаді до Нью-Йорка. Працював як оператор у рекламі, паралельно зняв і змонтував понад десяток відео для таких зірок репу, як Fifty Cent, Snoop Dogg і Dr Dre. За п'ятнадцять років своєї кар'єри оператора Волтерс зняв сотні рекламних роликів і п'ять ігрових фільмів.

Крістофер Волтерс з початком повномасштабної війни приїхав знімати події в Україні фото з соціальних мереж

Пропрацювавши 25 років у Голлівуд, іКрістофер Волтерс з початком повномасштабної війни в Україні приїхав знімати сюди.

«Останнім часом у зйомках у Голлівуді я не відчував серця й душі. Коли в Україні почалася повномасштабна війна я вирішив приїхати сюди. Але я не військовий і не вмію користуватися зброєю, а єдине, що вмію – це знімати. То вирішив допомогти, як можу – це працювати з камерою. І все, що я знімав в Україні – це найважливіше, ніж все те, що до цього зробив у Голлівуді», – сказав Волтерс, який тепер знімає на українському фронті.

Нагадаємо, частина балкону в старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилася у суботу, 29 травня 2021 року. В результаті інциденту ніхто не постраждав. У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкон, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, п'ятому поверсі.