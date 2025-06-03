Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
На ділянці Кільцевої дороги біля вул. Янтарної заплановано поточний ремонт

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 4 до 6 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Кільцевою дорогою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорвцію «Київавтодор».

Дорожники комунального підприємства «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт на ділянці Кільцевої дороги біля вул. Янтарної.

У Києві з 4 до 6 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Кільцевою дорогою
У Києві з 4 до 6 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Кільцевою дорогою
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: дороги ремонт Київавтодор Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стовп диму йде з приміщення, де розміщено сміттєві баки
У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)
Вчора, 09:02
Станцію «Червоноармійська» до декомунізації прикрашала відповідна мозаїка
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
27 травня, 15:31
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві купити продуктові товари 27 травня – 1 червня: адреси ярмарків
26 травня, 14:22
Пошкоджений будинок у Києві
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
25 травня, 07:17
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
25 травня, 07:07
Потужний «фонтан» і веселка на місці аварії на Печерську
Для чого проводяться гідравлічні випробування і чому виникають «фонтани»: роз’яснення «Київтеплоенерго»
14 травня, 12:50
З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння УПЦ МП
Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою
10 травня, 13:32
Кличка та його команду «розшукують» невдоволені жителі Оболоні
Кличка та його команду «розшукують» невдоволені жителі Оболоні
9 травня, 19:36
Тейлор: «Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами»
«Еволюція у Вашингтоні?». Колишній посол пояснив, як змінилися відносини України та США
9 травня, 09:08

Новини

Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)
У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)
Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
У Києві викрито посадовця, який за $12 тис. допомагав уникнути мобілізації: деталі схеми
У Києві викрито посадовця, який за $12 тис. допомагав уникнути мобілізації: деталі схеми
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
47K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
42K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
28K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
23K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua