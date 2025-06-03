Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 4 до 6 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Кільцевою дорогою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорвцію «Київавтодор».

Дорожники комунального підприємства «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт на ділянці Кільцевої дороги біля вул. Янтарної.

У Києві з 4 до 6 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Кільцевою дорогою інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».