У Києві буде капітально відремонтовано шляхопровід на Осокорках

Шляхопровід працює з 1990 року та жодного разу з того часу капітально не ремонтувався

Очікувана вартість капітального ремонту шляхопроводу – 664,7 млн грн

«Київавтодор» оголосив тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» на просп. Миколи Бажана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Шляхопровід працює з 1990 року та жодного разу з того часу капітально не ремонтувався.

Як повідомили у КМДА, обстеження 2023 року показало суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону. Ці пошкодження значно ускладнюють подальшу безпечну експлуатацію шляхопроводу та вимагають невідкладного ремонту.

Візуалізація зміненого шляхопроводу фото: КМДА

Так, проєкт робіт передбачає влаштування нових конструкцій шляхопроводу: опор, балок прогонових будов, мостового полотна з влаштуванням нових шарів дорожнього покриття і нанесенням гідроізоляції.

Окрім цього, на шляхопроводі заплановано облаштувати нове перильне і бар’єрне огородження, замінити опори освітлення, перевлаштувати комунікації та благоустроїти прилеглу до шляхопроводу територію.

Для безпечного та комфортного пересування всіх учасників дорожнього руху на шляхопроводі та підходах до нього влаштують велодоріжки. А для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп на підходах понизять бортовий камінь і зроблять тактильну навігацію.

Очікувана вартість закупівлі – 664,7 млн грн. Прийом пропозицій триватиме до 19:00 29 травня 2025 року.

Нагадаємо, рух транспорту на мосту через річку Десенка частково обмежено орієнтовно до кінця 2025 року. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.