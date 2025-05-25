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У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
У Києві постраждали люди
фото з відкритих джерел

Чотирьом постраждалим надали медичну допомогу

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». У столиці уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку. Також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. Зазначається, що у приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі.

Крім того, у Дніпровському районі є руйнування приватного будинку, без пожежі.

«Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці», – повідомив Кличко.

Кличко пише, що ще одна постраждала звернулася до медиків у Деснянському районі. Її госпіталізували. Наразі в столиці постраждали семеро людей. Шести з них медики надали допомогу на місці.

Також відомо про виклик медиків у Шевченківський район. Бригада прямує на місце.

«У Шевченківському районі медики оглядають одного постраждалого. Там повибивало вікна в житловому будинку, пожежі немає, у дворі будинку виявили уламки збитого БпЛА», – написав Кличко.

Відомо вже про 10 постраждалих у столиці.

«Двох із них медики госпіталізували. Шістьом надали допомогу на місці. А двох наразі оглядають у Шевченківському районі», – повідомив Кличко.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: 

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Теги: Київ Віталій Кличко

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