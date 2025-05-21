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Захисники Поштової площі знову б'ють на сполох: напередодні Дня Києва одна з активісток оголосила голодування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захисники Поштової площі знову б'ють на сполох: напередодні Дня Києва одна з активісток оголосила голодування
Ольга Рутковська оголосила голодування
колаж: glavcom.ua

Громадськість, яка ініціювала створення Музею на Поштовій площі, заявляє про його блокування

У середу, 21 травня, Департамент охорони культурної спадщини КМДА разом із підпорядкованою йому структурою – Київським науково-методичним центром (КНМЦ) – спробували заблокувати доступ до Музею на Поштовій площі в Києві. Співзасновниця цієї ініціативи Ольга Рутковська оголосила голодування, щоби привернути увагу до ситуації. Про це активістка повідомила «Інтерфакс-Україна», інформує «Главком».

«Сьогодні зранку ми стикнулися з тим, що Київський науково-методичний центр, посилений в Муніципальною охороною, заблокував доступ на територію музею. Були зірвані замки на верхньому майданчику, перекриті проходи на нижній майданчик, територію середньовічної пам'ятки», – сказала Рутковська.

Співзасновниця музею зазначила, що жодних офіційних документів чи попереджень від департаменту не надходило, а спроби зв’язатися з відповідальними особами залишилися без відповіді. Представники муніципальної охорони пояснили свою присутність необхідністю контролю за будівлею Поштової станції, реставрацію якої планує департамент, хоча коштів на ці роботи наразі немає.

Рутковська нагадала, що будівля станції розташована на території пам’ятки археології та історії національного значення та не має окремого землевідводу. При цьому Музей на Поштовій – єдиний в Україні археологічний об’єкт, яким опікується громадськість. Щоби привернути увагу до ситуації, Ольга Рутковська оголосила голодування.

Як відомо, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу памятки національного значення об’єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей «Центр Середньовічного Міста». Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва» на Поштовій площі в центрі Києва.

До слова, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України своїм рішенням присвоїв національний статус Поштовій площі. 

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Теги: Київ музей КМДА

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