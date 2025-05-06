На Оболоні з’являться нові безбар’єрні світлофори (адреса)

Для вимірювання інтенсивності авторуху на світлофорному об’єкті передбачена робота двох детекторів транспорту

На вулиці Олександра Архипенка, 10, на столичній Оболоні, розпочались роботи з облаштування нового світлофорного об’єкта. Крім того, там організують суміжний пішохідний перехід і велосипедний переїзд. Про це повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху», інформує «Главком».

Зазначається, що за вказаною адресою для розподілення транспортно-пішохідних потоків встановлять чотири транспортні світлофори, по два пішохідних та велосипедних. Для пішоходів і велосипедистів облаштують кнопки виклику зеленого сигналу.

На світлофорному об’єкті також подбають про нові сенсорні пішохідні кнопки фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

На світлофорному об’єкті також подбають про нові сенсорні пішохідні кнопки, що працюють у комплексі зі звуковим супроводом для людей із порушеннями зору.

Передбачена й інтеграція елементів тактильної навігації та пониженого бортового каменю для зручного пересування маломобільних груп населення, зокрема людей, які користуються візками, та батьків із дитячими візками.

Для безпеки і комфорту велосипедистів на світлофорному об’єкті облаштують відокремлену смугу для переїзду та встановлять велосипедні стійки очікування. Для вимірювання інтенсивності авторуху та впровадження адаптивних режимів керування світлофорним об’єктом передбачена робота двох детекторів транспорту.

Нагадаємо, для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та завчасного попередження водіїв про наближення до ділянок із підвищеним рівнем ДТП на низці столичних вулиць встановлюють відповідні дорожні знаки.