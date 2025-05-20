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Іспанію охопили акції протесту проти туризму: іноземці ховаються в готелях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іспанію охопили акції протесту проти туризму: іноземці ховаються в готелях
Туристи ховаються в готелях, поки протестувальники штурмують вулиці та пляжі
фото: dailymail.co.uk

За офіційними даними, минулого року за 10 місяців Канарські острови відвідали майже 10 млн. туристів

Тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушено ховаються в готелях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dailymail.

На островах Тенеріфе, Лансароті та Фуертевентурі місцеві жителі скандують гасла «Канари не продаються» та «Канари мають межу», «Де гроші від туризму?». Вони звинувачують туристичну галузь у тому, що зростають ціни на житло, не вистачає орендних квартир, забруднюється природа, а інфраструктура не може впоратись з потоком людей.

Протестувальники стверджують, що влада ігнорує їхні вимоги, хоча вони вже виходили на вулиці минулого року. Іспанці хочуть від керівництва країни реальних дій, а не розмов.

Зазначається, що жителі Великої Британії вже менше бронюють тури на Канарські острови, викликавши занепокоєння серед туроператорів. Місцева влада заявила, що готова обговорювати, як досягти балансу між інтересами мешканців та туристичної галузі.

За офіційними даними, минулого року за 10 місяців Канарські острови відвідали майже 10 млн. туристів при населенні в 2,2 млн. осіб. Експерти вважають, що протести можуть охопити інші європейські країни.

Нагадаємо, сьогодні усі провідні оператори зв'язку в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали масштабного збою. Мільйони користувачів залишились без можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом. За даними вебсайту DownDetector, проблеми почалися близько 5 ранку і швидко поширилися на більшу частину країни, охопивши всі великі міста, такі як Мадрид, Малага, Барселона, Валенсія та Севілья.

Теги: іноземці влада житло Daily Mail Іспанія туризм протест

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