Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина

Комунальники прагнуть уберегти полотнище державного стяга від негоди

Найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустять через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«За інформацією синоптиків, завтра, 26 грудня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

