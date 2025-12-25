Головна Київ Новини
search button user button menu button

Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина
Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото: КМДА

Комунальники прагнуть уберегти полотнище державного стяга від негоди

Найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустять через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«За інформацією синоптиків, завтра, 26 грудня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Зазначається, що для збереження полотнища від пошкоджень, які може завдати негода, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Теги: Київ прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина
Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина
Київ: графіки відключення світла 26 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 26 грудня 2025 року
Померла 48-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва 23 грудня
Померла 48-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва 23 грудня
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця
На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця
Різдво у серці столиці: Київ зустрів свято великою ходою звіздарів (фото, відео)
Різдво у серці столиці: Київ зустрів свято великою ходою звіздарів (фото, відео)

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua