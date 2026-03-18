Дощ лише у Києві. Столицю накрило цікаве атмосферне явище

Перший весняний дощ у столиці. 18 березня 2026 року

Попри плюсову позначку на термометрах, через високу вологість та північний вітер температура фактично відчувається як 0°С

Сьогодні, 18 березня, столиця опинилася в епіцентрі вологого атмосферного фронту. Згідно з даними Global Weather Map, дощова хмара зосередилася саме над Києвом, оминаючи прилеглі регіони. Дрібний дощ, який розпочався ще на світанку, за прогнозами «Укргідрометцентру», триватиме щонайменше до обіду. Про це повідомляє «Главком».

Дощовий фронт зосередився над Києвом скриншот карти Global Weather Map: станом на ранок 18 березня 2026 року

Наразі у місті спостерігається хмарна дощова погода. Показники метеостанцій станом на ранок фіксують такі дані:

Температура повітря: +2.8°C;

Вологість: висока, на рівні 85%;

Атмосферний тиск: 754 мм рт. ст.;

Вітер: північний, помірний – до 3 м/с.

Поточна погода у Києві станом на ранок 18 березня 2026 року скриншот з сайту meteo.gov.ua

Попри плюсову позначку на термометрах, через високу вологість та північний вітер температура фактично відчувається як 0°C.

Дощова погода у Києві за прогнозами «Укргідрометцентру» протримається до обіду фото: glavcom.ua

Синоптики зазначають, що після обіду можлива коротка пауза, проте вже ввечері опади можуть відновитися.

У столиці відчутно знизилася температура повітря порівняно з попередніми днями фото: glavcom.ua

Така погода дещо корегує плани комунальних служб, які саме розпочали весняний двомісячник із благоустрою. Також ремонтні роботи, заплановані на сьогодні на низці мостів і шляхопроводів, що потребують сухої поверхні, ймовірно, будуть перенесені на другу половину тижня, коли синоптики прогнозують прояснення.

У зв’язку з опадами та мокрим дорожнім покриттям, водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися дистанції та уникати різких маневрів, оскільки видимість на дорогах залишається обмеженою.