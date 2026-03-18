Дощ лише у Києві. Столицю накрило цікаве атмосферне явище

Ірина Міллер
Перший весняний дощ у столиці. 18 березня 2026 року
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 18 березня, столиця опинилася в епіцентрі вологого атмосферного фронту. Згідно з даними Global Weather Map, дощова хмара зосередилася саме над Києвом, оминаючи прилеглі регіони. Дрібний дощ, який розпочався ще на світанку, за прогнозами «Укргідрометцентру», триватиме щонайменше до обіду. Про це повідомляє «Главком».

Дощовий фронт зосередився над Києвом
скриншот карти Global Weather Map: станом на ранок 18 березня 2026 року

Наразі у місті спостерігається хмарна дощова погода. Показники метеостанцій станом на ранок фіксують такі дані:

  • Температура повітря: +2.8°C;
  • Вологість: висока, на рівні 85%;
  • Атмосферний тиск: 754 мм рт. ст.;
  • Вітер: північний, помірний – до 3 м/с.
Поточна погода у Києві станом на ранок 18 березня 2026 року
скриншот з сайту meteo.gov.ua

Попри плюсову позначку на термометрах, через високу вологість та північний вітер температура фактично відчувається як 0°C.

Дощова погода у Києві за прогнозами «Укргідрометцентру» протримається до обіду
фото: glavcom.ua

Синоптики зазначають, що після обіду можлива коротка пауза, проте вже ввечері опади можуть відновитися.  

У столиці відчутно знизилася температура повітря порівняно з попередніми днями
фото: glavcom.ua

Така погода дещо корегує плани комунальних служб, які саме розпочали весняний двомісячник із благоустрою. Також ремонтні роботи, заплановані на сьогодні на низці мостів і шляхопроводів, що потребують сухої поверхні, ймовірно, будуть перенесені на другу половину тижня, коли синоптики прогнозують прояснення. 

У зв’язку з опадами та мокрим дорожнім покриттям, водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися дистанції та уникати різких маневрів, оскільки видимість на дорогах залишається обмеженою.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

