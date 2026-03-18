Благоустрій Києва 2026: дата загальноміської толоки та умови конкурсу для ОСББ

Ірина Міллер
Міські служби вже розпочали очищення територій після зимового сезону
фото: Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

18 квітня в Києві відбудеться загальноміська толока, до якої можуть долучитися усі жителі столиці

Із 16 березня до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Про деталі кампанії під час пресконференції в пресцентрі «Київінформ» повідомили в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв та директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов, інформує «Главком».

За словами Петра Пантелеєва, міські служби вже розпочали очищення територій після зимового сезону. Він зауважив, що хоча комунальні підприємства мають чіткий план робіт, до впорядкування міста мають долучитися всі відповідальні за території – незалежно від форми власності.

«Це не про перекладення відповідальності, а про можливість якісних змін. Муніципалітет, бізнес та громада є частинами єдиного механізму», – пояснив заступник голови КМДА.

Як повідомив Михайло Буділов, цього року місто оновило підходи до оцінювання результатів благоустрою. Зокрема, до переліку критеріїв додали:

  • догляд за зеленими насадженнями та висадження нових дерев;
  • стан дитячих і спортивних майданчиків;
  • відновлення територій після демонтажу незаконних кіосків;
  • санітарний стан дворів та вхідних груп житлових будинків.

За словами директора Департаменту, традиційно враховуватимуть швидкість реагування на звернення мешканців до служби 1551, ліквідацію сміттєзвалищ та організацію толок. За результатами перевірок сформують рейтинг районів, який покаже ефективність кожної адміністрації.

Окремий фокус кампанії – залучення мешканців. За інформацією Михайла Буділова, 18 квітня в Києві відбудеться загальноміська толока. Також з 1 квітня стартує конкурс «30 днів впорядкування міста», до якого можуть долучитися ОСББ, навчальні заклади та активні жителі.

Координацію робіт на місцях забезпечують районні держадміністрації, які відповідають за графіки прибирання та інформування киян про проведення толок у їхніх дворах.

Нагадаємо, восени у рамках озеленення столиці фахівці висадили понад 70 нових дерев у Солом’янському та Деснянському районах. Зокрема, у Солом’янському районі вісім кленів висаджено на вулиці Єреванській, 32 липи з'явилися на проспекті Повітряних Сил. У Деснянському районі 13 сріблястих кленів висаджено на вулиці Радунській, 17 кленів прикрасили вулицю Ореста Левицького.

Також у минулому році у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).

Київ накрив локальний дощ: погода у столиці 18 березня та прогнози синоптиків
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
Благоустрій Києва 2026: дата загальноміської толоки та умови конкурсу для ОСББ
Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною

Українські банки готові до кредитування економіки
