На Київщині військовий командир залучав підлеглих для ремонту власної квартири – ДБР

Командиру бригади повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі

До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу

Командир однієї з бригад Київщини зібрав «ремонтну команду» з числа військовослужбовців. Замість виконання безпосередніх військових обов’язків вони впродовж тривалого часу займалися ремонтними роботами у домоволодіннях офіцера та його родичів, безпідставно отримуючи грошове забезпечення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

УП пише, що йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, викрили командира однієї з військових частин Київської області. Фігурант, скориставшись службовим становищем, вирішував власні питання за рахунок держави.

Як з’ясувалося, підозрюваний створив умови, за яких підлеглі військовослужбовці замість служби виконували ремонтні роботи. До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу.

«Формально військовослужбовці значилися такими, що виконують військові обов’язки у підрозділі, однак фактично займалися ремонтними та будівельними роботами для особистих потреб командира і його родини. Деякі з них перебували на таких роботах із вересня 2024 року, при цьому ухиляючись від несення служби», – йдеться у повідомленні.

фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України/Facebook

Також повідомляється, що посадовець сприяв нарахуванню та виплаті їм грошового забезпечення. Він власноруч підписував розрахунково-платіжні відомості, забезпечуючи безпідставне нарахування коштів. Зазначається, що такими діями державному бюджету було завдано збитків на понад 800 тис. грн.

Командиру бригади вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (організація ухилення військовослужбовців від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чотирьом військовослужбовцям «будівельної бригади» також оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.