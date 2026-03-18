Головна Київ Новини
search button user button menu button

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині військовий командир залучав підлеглих для ремонту власної квартири – ДБР
Командиру бригади повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України/Facebook

До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу

Командир однієї з бригад Київщини зібрав «ремонтну команду» з числа військовослужбовців. Замість виконання безпосередніх військових обов’язків вони впродовж тривалого часу займалися ремонтними роботами у домоволодіннях офіцера та його родичів, безпідставно отримуючи грошове забезпечення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

УП пише, що йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, викрили командира однієї з військових частин Київської області. Фігурант, скориставшись службовим становищем, вирішував власні питання за рахунок держави.

Як з’ясувалося, підозрюваний створив умови, за яких підлеглі військовослужбовці замість служби виконували ремонтні роботи. До «будбригади» офіцер свідомо відібрав сімох військових, які мали відповідні навички та не бажали нести службу.

«Формально військовослужбовці значилися такими, що виконують військові обов’язки у підрозділі, однак фактично займалися ремонтними та будівельними роботами для особистих потреб командира і його родини. Деякі з них перебували на таких роботах із вересня 2024 року, при цьому ухиляючись від несення служби», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що посадовець сприяв нарахуванню та виплаті їм грошового забезпечення. Він власноруч підписував розрахунково-платіжні відомості, забезпечуючи безпідставне нарахування коштів. Зазначається, що такими діями державному бюджету було завдано збитків на понад 800 тис. грн.

Командиру бригади вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (організація ухилення військовослужбовців від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чотирьом військовослужбовцям «будівельної бригади» також оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Теги: військові житло підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua