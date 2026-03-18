У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички

Ірина Міллер
Поліція встановлює обставини події
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей і пояснювати їм правила безпечної поведінки

У Бородянці 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці та перебуває у лікарні на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на поліцію області.

За попередніми даними, підліток заліз на дах електропотяга сполученням «Тетерів – Святошино» та отримав удар струмом поблизу станції, після чого впав на землю.

Повідомляється, що внаслідок цього підлітокн дістав термічні опіки, травми голови та перелом.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Після перевірки їй нададуть правову кваліфікацію.

Поліція Київщини нагадує, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, та закликає батьків контролювати дозвілля дітей і пояснювати їм правила безпечної поведінки. 

Нагадаємо, у травні 2025 року після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. За офіційною інформацією, дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.

13 березня 2025 року на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.  

Читайте також

«Укрзалізниця» внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 25 лютого 2026 року
25 лютого, 10:23
Подружжя Звонецьких не очікували, що в них народиться трійня
Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення
25 лютого, 13:42
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
1 березня, 07:59
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)
3 березня, 13:12
Перше лютого у Києві
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
3 березня, 10:48
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою
Сприяння в уникненні мобілізації: на Київщині офіцеру ТЦК повідомлено про підозру
4 березня, 09:31
Дим над Вишгородським районом. 12 березня 2026 року
Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)
12 березня, 16:45
Нагороду Сергію Соратокіну вручив мер Харкова Ігор Терехов
Ламав лід руками: переселенець з Куп’янщини отримав нагороду за порятунок дітей у Харкові
14 березня, 06:15
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція
Комбінована атака на Київщину: зросла кількість загиблих, є численні пожежі (оновлено)
14 березня, 08:07

У Києві друга за ранок повітряна тривога тривала 56 хвилин
У Києві друга за ранок повітряна тривога тривала 56 хвилин
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
Дощ лише у Києві. Столицю накрило цікаве атмосферне явище
Дощ лише у Києві. Столицю накрило цікаве атмосферне явище
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
Благоустрій Києва 2026: дата загальноміської толоки та умови конкурсу для ОСББ
Благоустрій Києва 2026: дата загальноміської толоки та умови конкурсу для ОСББ
Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах
Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
