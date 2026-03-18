У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички

Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей і пояснювати їм правила безпечної поведінки

У Бородянці 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці та перебуває у лікарні на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на поліцію області.

За попередніми даними, підліток заліз на дах електропотяга сполученням «Тетерів – Святошино» та отримав удар струмом поблизу станції, після чого впав на землю.

Повідомляється, що внаслідок цього підлітокн дістав термічні опіки, травми голови та перелом.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Після перевірки їй нададуть правову кваліфікацію.

Поліція Київщини нагадує, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, та закликає батьків контролювати дозвілля дітей і пояснювати їм правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, у травні 2025 року після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. За офіційною інформацією, дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.

13 березня 2025 року на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.