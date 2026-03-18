В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня

У столиці температура підніметься до 7° тепла

Сьогодні, 18 березня, в Україні хмарно, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 10-15°; у південно-східній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 18 березня Укргідрометцентр

У середу, 18 березня, у Києві хмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.