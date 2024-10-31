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Готельний комплекс «Феофанія» залишається у власності Національної академії наук: рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Готельний комплекс «Феофанія» залишається у власності Національної академії наук: рішення суду
Відповідно до рішення Апеляційного суду, готельний комплекс залишився у державній власності в особі Національної академії наук України
фото: з відкритих джерел

Готельний комплекс, який став обʼєктом судового процесу, займає площу майже 7 тис. кв. м та оцінюється у 450 млн грн

Київський апеляційний суд залишив готельний комплекс «Феофанія» у власності Національної академії наук України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Завдяки активній та послідовній позиції Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом залишено в силі рішення Голосіївського районного суду міста Києва, яким відмовлено у задоволенні позову фізичної особи, яка намагалась визнати за собою право власності на готель «Феофанія», що знаходиться на вул. Метрологічний, 14-Б у Голосіївському районі міста Києва», – йдеться у повідомленні.

Готельний комплекс, який став обʼєктом судового процесу, займає площу майже 7 тис. кв. м та оцінюється у 450 млн грн.  Відповідно до рішення Апеляційного суду, готельний комплекс залишився у державній власності в особі Національної академії наук України.

У повідомленні прокуратури нагадали, що у 2022 році фізична особа звернулася до суду з позовом проти Національної академії наук. Вона вимагала визнати за нею право власності на готельний комплекс, підставою для цього було наведено інформацію про те, що у 1995 році викупила «Феофанію» у держави.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав три мільярди гривень від продажу першого об’єкта великої приватизації – київського готелю «Україна». Переможець аукціону сплатив за об'єкт 2 млрд 511 млн 777 тис. 888 грн і додатково перерахував ПДВ у розмірі 502 млн 355 тис. 578 грн. Крім того, новий власник зобов’язаний погасити наявну заборгованість підприємства із заробітної плати, перед бюджетом та прострочені борги перед кредиторами.

Теги: Україна готель суд нерухомість

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