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Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов заявив, що йому загрожує небезпека
фото: Andrii Naumov/Facebook

«Моєму життю загрожує небезпека», – Андрій Наумов

Сьогодні, 10 жовтня, суд виніс вирок колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову. Він отримав рік ув'язнення за укладення завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, шахрайство та зловживання службовим становищем. Про це повідомив ексгенерал у Facebook.

«Сьогодні в мене мав бути вирішальний суд. І ми очікували на позитивне рішення. Я їхав з адвокатом у суд в надії, що зможу здобути бажану свободу від переслідувань української влади. Але до суду я не доїхав. Рішення приймали без мене і адвоката. Прийняли – негативне», – заявив ексгенерал СБУ.

Наумов розповів, що не з'явився на суд, адже машина, у якій він їхав з адвокатом, потрапила в ДТП. Автівка врізалася у відбійник, за словами чиновника, але жодна система стабілізації чи подушки безпеки не спрацювали.

«Я не можу 100% когось звинувачувати в цьому. Але цей збіг обставин щонайменше вважаю дивним. Особливо, зважаючи на кількість погроз, які я отримував. Неодноразово я повідомляв правоохоронним органам про те, що моєму життю загрожує небезпека», – зауважив Наумові.

Авто адвоката Наумова, яке потрапило в ДТП
Авто адвоката Наумова, яке потрапило в ДТП
фото: Andrii Naumov/Facebook

Ексгенерал припускає, що цю аварію спеціально підлаштували, щоб він не потрапив до суду.

«Поки ми відходили від аварії, суд став не на мій бік. Я отримав рік, але його вже провів в тюрмі. Тож, Олеже Юрійовичу, (адвокат Олег Татаров, – «Главком») більше туди не сяду. Я вважаю рішення несправедливим. І знову піду в апеляцію. Розуміючи, що наступного разу, можливо, доведеться добиратися на автобусі і з охороною», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Його діяльність розслідували правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

Згодом працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Опісля, у вересні справу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова передали до суду. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала СБУ.

Теги: ДТП СБУ суд кримінал адвокат погрози

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