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36-річний заступник прокурора Кіровоградської області судиться за пенсію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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36-річний заступник прокурора Кіровоградської області судиться за пенсію
Перший заступник прокурора Кіровоградської області Юрій Ковальов
фото: kir.gp.gov.ua

За даними ЗМІ, Юрій Ковальов є фігурантом справи про хабарництво

Перший заступник прокурора Кіровоградської області, 36-річний Юрій Ковальов, подав до суду щодо оформлення прокурорської пенсії за вислугою років. Він просить про пенсію з розрахунку 90% від розміру зарплатні. Про це повідомляє «Антикорупційний вимір».

За даними ЗМІ, зазначений посадовець є фігурантом справи про хабарництво, хоча підозру йому не оголошували. 

Журналісти з'ясували, що 15 серпня 2024 року Ковальов подав до Харківського окружного адміністративного суду позов щодо нарахування пенсії за вислугою років. Прокурор просить суд скасувати відмову Пенсійного фонду й призначити йому пенсію з розрахунку 90% від розміру заробітної плати, згідно з довідкою про складові зарплатні (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років), яку видала Кіровоградська обласна прокуратура 18 липня 2024 року.

У позовній заяві йдеться, що прокурор клопоче про нарахування пенсії без обмеження максимального розміру заробітної плати, граничного розміру виплати пенсії, а також без оподаткування та нарахування військового збору. Ковальов посилається на статтю 50-1 Закону України «Про прокуратуру», згідно з якою прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку.

Відомо, що 36-річний Юрій Ковальов розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. За статтею, на яку посилається прокурор у позові, пенсія нараховується за наявності на день звернення вислуги років не менше 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на  посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців.

Позов прийняли до розгляду, однак станом на жовтень 2024 року рішення по справі у Реєстрі не оприлюднено.

Як зазначає видання, до призначення у Кіровоградську обласну прокуратуру у вересні 2020 року Ковальов працював в органах прокуратури Харківської області. У його річній декларації за 2023 рік значиться орендована квартира у Кропивницькому. Автопарк складають: Toyota RAV4 Hybrid 2022 року випуску, набута у власність у 2022 році за 1,6 млн грн; Volkswagen Tiguan 2013 року випуску, придбаний у 2023 році; Skoda Octavia A5 2012 року випуску, тоді ж і куплена за 194 тис. грн. Останні дві автівки значаться на дружині прокурора. У Кіровоградській облпрокуратурі Ковальов отримав за рік 1 млн 521 тис. грн. У готівці прокурор зберігає 40 тис. доларів, 500 тис. грн. На банківському рахунку – 152 тис. грн.

За повідомленням порталу «Слово і діло», 6 червня цього року НАБУ провело обшук на робочому місці, а також вдома у прокурора Ковальова. Обшук проводили у справі щодо ймовірного хабарництва. За попередньою версією, яку розслідує НАБУ, прокурор нібито вимагав 13 500 доларів за свій вплив задля непритягнення людини до кримінальної відповідальності. У рамках розслідування Антикорупційний суд арештовував телефон посередника, через якого мали передати гроші. У телефоні нібито було листування щодо оборудки. Однак Ковальову не оголошували про підозру в цій справі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 жовтня вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.

Крім того, п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Усі ці посадовці отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у Черкаській та Хмельницькій областях.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

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Теги: Кіровоградщина суд прокурор пенсія

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