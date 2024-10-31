Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус

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Росія залучає війська з КНДР через проблеми в середині країни. Про це сказав командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012) Девід Петреус під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Росії зараз дуже складно рухатись далі, росіяни намагаються покладатися на зовнішні сили, на сили КНДР, у них вже бракує резервів для розвитку економіки, і ці резерви дуже сильно вичерпані», – сказав він.

«Багато з цих проблем і далі поглибляться в результаті санкцій», – наголосив генерал.

Девід Петреус зазначив, що будь-які обговорення припинення війни вимагатимуть серйозних гарантій з боку Сполучених Штатів Америки щодо безпекової угоди з Україною, щоб унеможливити війну у майбутньому, інакше Росія відновить свої сили і знову зможе напасти на Україну.

Відповідаючи на питання ведучої про американську підтримку й допомогу, Девід Петреус сказав: «Україна сьогодні виробляє технології завтрашнього дня, а американські системами, які надходять в Україну, сьогоднішнього чи вчорашнього дня».

Також він наголосив на важливості того, щоб Україна попри війну залишалася на шляху реформ.

«Я розумію, що президент Зеленський про це говорить, і нещодавно, коли він був в Нью-Йорку, він про це говорив. Я знаю, що і пан Яценюк усвідомлює це, і він робить чимало для того, щоб ці реформи рухались вперед», – сказав Петреус.

«Це має надзвичайно велике значення, оскільки війна закінчиться, і для післявоєнної України дуже важливо, щоб забезпечити успіх», – додав він.

Генерал також відзначив, що людей потрібно мотивувати, зокрема молодь.

«Те, що робить Арсеній Яценюк цією молодіжною конференцією та іншими подібними заходами, має надзвичайно велике значення», – резюмував Девід Петреус.