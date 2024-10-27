Україна та Індія розглядають можливість оборонної співпраці – Мінстратегпром

Представники України та Індії обговорили можливу майбутню співпрацію двох країн у галузі оборони

У суботу, 26 жовтня, відбулася робоча зустріч між представниками України та Індії. Під час зустрічі обговорювали потенційні напрямки співпраці в сфері оборонної промисловості. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей України.

Зокрема, міністр стратегічних промислів Герман Сметанін зустрівся з послом Індії Раві Шанкаром і військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. Учасники обговорили можливості співпраці між Україною та Індією в оборонній промисловості. Міністр підкреслив, що Індія є стратегічним партнером для України.

«Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись», – сказав Сметанін.

У свою чергу, Раві Шанкар висловив підтримку ідеї розширення співпраці та запевнив українського міністра, що посольство готове допомогти в формулюванні конкретних пропозицій.

Нагадаємо, раніше аналітики Forbes заявили, що Індія активно вивчає уроки російсько-української війни, що вплинуло на тактики та стратегії її сучасної армії. Країна прискорила процес модернізації своїх збройних сил, зокрема у сфері артилерії та безпілотників. Цей процес особливо важливий для Індії, яка стикається з двома великими військовими загрозами – Пакистаном і Китаєм.

До слова, за аналізом економістів, Індія за підсумками січня-вересня поточного року купила в Росії 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це негативно позначиться на економіці РФ.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що не бажає бути посередником у припиненні російського вторгнення на територію України. Однак Нью-Делі погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.