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Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
Послаблення підтримки з боку США дозволить Росії окупувати більше українськиї територій, заявив президент України
скриншот відео

На думку Зеленського, новобраний президент США зможе або посилити підтримку України, або її послабити

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента США і захоче завершити війну, змусивши Україну поступитися Росії своїми територіями, то в нього нічого не вийде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS. 

На думку очільника держави, новобраний президент США зможе або посилити підтримку України, або її послабити. Послаблення підтримки з боку США дозволить Росії окупувати більше українськиї територій та не дасть Україні можливості перемогти у війні.

«Тому ми говоримо не про компроміси та території, ми говоримо про те, що можуть бути певні дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики США, якщо вона не послабиться, та бажання США реально закінчити війну швидко», – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що Трамп декларував, що він «людина справи й хоче закінчити війну швидко, і знайти якусь модель».

«Але, якщо Трамп у разі перемоги захоче змусити Україну віддати все, щоби домовитися із Росією, то я не думаю, що на сьогодні це можливо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

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Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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