Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ

«Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?», – звернувся до партнерів Подоляк

Міжнародна стратегія стримування Росії показує свою неефективність. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«На 33-му місяці великої війни можна вже робити висновки про ефективність міжнародної стратегії стримування РФ: Географія війни розширюється, як агресивний рак. Іран є активним співучасником злочину. Війська КНДР, 70 років тому відкинуті за 38-му паралель на Корейському півострові, з’явилися на кордоні Європи. Російські ракети й дрони залітають у Польщу та Румунію», – йдеться у заяві.

Подоляк додав, що спецслужби РФ розгорнули у Європі диверсійну кампанію: сходять з рейок потяги, палають заводи.

«Європейська безпека стала настільки крихкою, що традиційно нейтральні Швеція та Фінляндія були змушені стрімко приєднатися до НАТО. Низка країн натомість обрала для себе роль проросійських колаборантів», – зауважив Михайло Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що Росія веде гібридну війну проти Молдови та Грузії. За його словами, у всьому світі «квітне глобальна мережа російської пропаганди та дезінформації».

«Безкарність РФ і особисто Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, перетворює на жарт міжнародне право і Статут ООН. Менші країни змушені шукати собі сильних покровителів, і це стимулює розширення антизахідного альянсу. Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?», – звернувся до партнерів Подоляк.

Нагадаємо, що угода Німеччини і США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії може стати «надійним засобом стримування» Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Раніше, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що знищення Росії зсередини може стати реальністю завдяки систематичним ударам по її території. Це посилить внутрішній страх та невдоволення населення.