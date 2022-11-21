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Графіки не працюють: у Києві знову аварійні вимкнення світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Графіки не працюють: у Києві знову аварійні вимкнення світла
Українська енергосистема зазнала значних пошкоджень внаслідок російських атак
фото з відкритих джерел

Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано

У понеділок, 21 листопада, у Києві застосовуються екстрені аварійні відключення світла. Про це повідомляє компанія Yasno.

«За вказівками НЕК «Укренерго» в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано», – йдеться в повідомленні.

Екстрені відключення доводиться застосовувати, коли НЕК «Укренерго» треба збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком. Передбачити їх неможливо, адже енергокомпанії отримують команду раптово і змушені виконати її протягом 10-15 хвилин.

Нагадаємо, 20 листопада «Укренерго» повідомило, що 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Раніше стало відомо, що фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.

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Теги: електроенергія Київ Укренерго

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