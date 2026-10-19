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Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 20 жовтня 2026

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 20 жовтня 2026
Графіки відключення світла у Київській області 20 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

За наказом НЕК «Укренерго» 20 жовтня 2026 року діють стабілізаційні відключення електроенергії

У Київській області 20 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження заплановані для всіх 12 підчерг споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК

Енергетики оприлюднили розклад знеструмлень на п'ятницю. Залежно від підчерги електроенергія буде відсутня вранці, вдень або ввечері. Для деяких споживачів передбачено два періоди обмежень протягом доби.

Графіки відключення світла на Київщині 20 жовтня 2026 року

Згідно з оприлюдненими ДТЕК графіками, електроенергію вимикатимуть у такі години:

  • Черга 1.1 – з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:00

  • Черга 1.2 – з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:00

  • Черга 2.1 – з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00

  • Черга 2.2 – з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00

  • Черга 3.1 – з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 22:00

  • Черга 3.2 – з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 22:00

  • Черга 4.1 – з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 24:00

  • Черга 4.2 – з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 24:00

  • Черга 5.1 – з 13:00 до 16:30

  • Черга 5.2 – з 13:00 до 16:30

  • Черга 6.1 – з 13:00 до 16:30

  • Черга 6.2 – з 13:00 до 16:30 

Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 20 жовтня 2026 фото 1
фото: ДТЕК
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 20 жовтня 2026 фото 2
фото: ДТЕК

Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями ДТЕК, щоб своєчасно дізнаватися про можливі коригування.

Відключення світла у Києві 20 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, у кількох областях України 14 жовтня було запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: ДТЕК відключення світла енергетика Київщина

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