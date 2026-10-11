«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі залишається складною

У кількох областях України 11 жовтня запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Енергетики працюють над стабілізацією електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НЕК «Укренерго».

Через необхідність термінового обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах застосовують аварійні відключення. Водночас раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень тимчасово втратили чинність.

Команда «Укренерго» пояснила, що аварійні обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для споживачів.

Водночас енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися. Тому українцям рекомендовано стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу електроенергії, зокрема місцевих обленерго.

Окремо в компанії звернулися до громадян, у яких наразі є електропостачання, із проханням ощадливо користуватися електроенергією. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в умовах аварійних обмежень.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомив про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві та Київській області за командою «Укренерго». Під час таких обмежень звичайні графіки відключень також не діють.

У вересні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Росія підготувала детальні плани ударів по українській енергетиці взимку. За його словами, українські спецслужби перехопили два документи, у яких окупанти визначили конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння для їхнього ураження. З

окрема, ворог планує атакувати об'єкти тепло- та водопостачання, електрогенерації й енергетичні з'єднання з Європою. Окремі плани росіяни розробили для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст України.