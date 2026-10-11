Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
Через удари РФ у кількох областях України діють аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі залишається складною

У кількох областях України 11 жовтня запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Енергетики працюють над стабілізацією електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НЕК «Укренерго».

Через необхідність термінового обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах застосовують аварійні відключення. Водночас раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень тимчасово втратили чинність.

Команда «Укренерго» пояснила, що аварійні обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для споживачів.

Водночас енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися. Тому українцям рекомендовано стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу електроенергії, зокрема місцевих обленерго.

Окремо в компанії звернулися до громадян, у яких наразі є електропостачання, із проханням ощадливо користуватися електроенергією. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в умовах аварійних обмежень.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомив про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві та Київській області за командою «Укренерго». Під час таких обмежень звичайні графіки відключень також не діють.

У вересні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Росія підготувала детальні плани ударів по українській енергетиці взимку. За його словами, українські спецслужби перехопили два документи, у яких окупанти визначили конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння для їхнього ураження. З

окрема, ворог планує атакувати об'єкти тепло- та водопостачання, електрогенерації й енергетичні з'єднання з Європою. Окремі плани росіяни розробили для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст України. 

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні накопичилася значна втома від війни. Є проблеми зайнятості, вимушеного переселення, нерівномірного розподілу воєнного навантаження
Чи існують об’єктивні передумови для економічного та соціального колапсу України?
28 вересня, 17:27
Обмеження цін на електроенергію зрештою б'ють по споживачах, вважає експерт
Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine
12 вересня, 10:37
Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему, наголосив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
Енергетики зробили все можливе для підготовки України до наступної зими – гендиректор ДТЕК
13 вересня, 14:01
Атаки по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільності енергопостачання столиці країни-агресора
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
21 вересня, 15:08
Пара передавала ворогу координати стратегічних об'єктів для атак РФ
Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок
30 вересня, 17:08
Зеленський провів селекторну нараду з військовими та урядовцями
Зеленський розкритикував владу Києва через невиконання плану стійкості
9 жовтня, 13:45
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
Дрони РФ два дні поспіль атакували енергооб'єкти на Дніпропетровщині
9 жовтня, 14:34
Відключення світла зупинили електротранспорт у частині столиці
Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва
30 вересня, 18:48
Аварії знеструмили частину Полтави
Масштабна аварія залишила частину Полтави без електроенергії
5 жовтня, 12:12

Події в Україні

«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро
«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2026 року
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
151K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua