Як діятимуть графіки відключень світла 20 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»

«Укренерго» закликало споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 20 жовтня, в Україні продовжать застосовувати вимушені обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;

з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

«Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.