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Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн
З лютого 2022 року Київ спрямував уже понад 4,8 млрд грн на підтримку військових
фото: kyivcity.gov.ua

Столиця залучає від партнерів і передає бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються

На позачерговій сесії Київради із бюджету столиці було виділено 1,5 млрд грн на допомогу захисникам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам. Практично на кожному засіданні Київради ми виділяємо кошти силам безпеки та оборони. Цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн. Із яких 1,2 мільярди виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня», – повідомив  Кличко.

Мер зазначив, що на сесії Київради 26 жовтня ще майже 1,5 млрд виділено на потреби захисників. З них 300 мільйонів додано на фінансування програми «Захисник Києва».

Також, за його словами, столиця залучає від партнерів і передає бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються. Зокрема, у відео, яке показав Кличко, зазначено, що Київ вже залучив від партнерів та передав захисникам 169 автомобілів, 60 дронів, 2400 бронежилетів та 2400 аптечок, а також медобладнання, медикаменти, харчі тощо. 

З лютого 2022 року Київ спрямував уже понад 4,8 млрд грн на підтримку військових. З них майже 3,5 млрд грн – кошти на озброєння, спорядження, дрони, техніку військовим на передовій. Також 800 млн грн спрямовано на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям, 500 млн грн – на придбання квартир для захисників і їх сімей, 800 млн грн – на спорудження фортифікаційних споруд.

Раніше повідомлялося, що Кличко ініціював проведення позачергового засідання Київради. Головне питання – виділення додаткових коштів нашим захисникам.

Теги: Віталій Кличко фінансування громада озброєння столиця ЗСУ

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