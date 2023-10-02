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Кличко вперше прокоментував обвалення Дегтярівського мосту в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко вперше прокоментував обвалення Дегтярівського мосту в Києві
Із 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані
фото: Павло Авдокушин

Проєкт реконструкції мосту передбачає демонтаж наявного шляхопроводу та влаштування нових конструкцій

Комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясовує причини надзвичайної ситуації на об’єкті реконструкції – Дегтярівському шляхопроводі, коли при монтажі одна з балок упала та збила кілька інших, вже встановлених, балок. Оскільки саме підрядник несе відповідальність за всі процеси на об’єкті. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

«Сподіваємося, що до кінця тижня комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясує, чому при монтажі одна з балок на об’єкті реконструкції – Дегтярівському шляхопроводі, впала та збила кілька вже встановлених балок. Роботи, що здійснюються на цьому об’єкті, належать до робіт з підвищеною небезпекою. Тому за їх організацію і виконання відповідальність несе виключно підрядна організація, – зазначив мер Києва. – Усунення всіх наслідків буде здійснюватись за рахунок підрядника. Зазначу, що збитків міському бюджету не завдано. Але може дещо зміститися термін виконання робіт. Вартість же самої реконструкції шляхопроводу не збільшиться», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що переможцем відкритих торгів через систему Prozorro стала компанія «RDS». Вона запропонувала найменшу вартість та відповідну кваліфікацію.

Група компаній «RDS» входить у ТОП-5 дорожньо-будівельних компаній в Україні. З 2005 року має досвід виконання робіт із будівництва доріг, мостів, аеродромів. Колектив налічує 2 800 осіб та близько 800 одиниць техніки. І подібні роботи компанія виконувала неодноразово.

Зазначимо, із 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту, у 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу чотирьох деформованих балок прогонової будови. Вже в поточному році, згідно з розробленим проєктом на замовлення КК «Київавтодор», підрядна організація ТОВ «RDS» розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв’язки.

Зокрема, проєкт реконструкції передбачає демонтаж існуючого шляхопроводу та влаштування нових конструкцій шляхопроводу (мостове полотно, прогонові будови, опори, фундаменти), влаштування нових трамвайних колій, ремонт підземних і надземних комунікацій, а також благоустрій прилеглої території. Передбачені проєктом і влаштування велодоріжки на тротуарах та облаштування шляхопроводу засобами безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

До слова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.

Теги: міст Київ Віталій Кличко КМДА

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