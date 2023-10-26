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Допомога Україні та Ізраїлю: Байден закликав Конгрес і нового спікера «швидко діяти»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні та Ізраїлю: Байден закликав Конгрес і нового спікера «швидко діяти»
Байден відзначив, що працював над важливими питаннями, пов'язаними з підтримкою України та Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Байден визнав, що щодо цих питань «існують справжні розбіжності»

Президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників та закликав його і Конгрес «швидко діяти» та прийняти пакет на допомогу. Про це повідомляє CNN.

Байден відзначив, що під час того, як республіканці Палати представників «шукали нового спікера», він працював над важливими питаннями, пов'язаними з підтримкою України та Ізраїлю.

«Я працював над цими нагальними питаннями, пропонуючи історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону та інвестує в американський народ. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій», – зазначив Байден.

Байден визнав, що щодо цих питань «існують справжні розбіжності», але додав, що «потрібно докласти спільних зусиль, щоб знайти спільну мову, де тільки можливо».

«Це час для всіх нас, щоб діяти відповідально та поставити благо американського народу та повсякденні пріоритети американських сімей вище будь-якої партійності», – підкреслив Байден.

Як повідомлялося, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу. 

Нагадаємо, США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України.Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Теги: фінансування США

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