Німеччина надасть Україні €200 млн: куди підуть кошти

Держсекретар, відповідальний у німецькому уряді за координацію зусиль із відновлення України, відвідав Київ

Німеччина оголосила про нову фінансову допомогу для України обсягом 200 млн євро. Кошти підуть на відновлення країни. Про це заявив секретар міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, передає Augsburger Аllgemeine.

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Державний секретар, відповідальний у німецькому уряді за координацію зусиль із відновлення України, у своїх соцмережах написав, що відвідав Київ у п’ятницю 20 жовтня. Під час візиту він оголосив про надання фінансової допомоги Україні.

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Йохен Флясбарт прибув до Києва 20 жовтня фото: Jochen Flasbarth/Twitter

«Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст», – заявив Флясбарт.

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Міністерство розвитку Німеччини нагадало, що з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Берлін виділив майже мільярд євро на підтримку Києва.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає як постачання зі запасів збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.

До слова, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.