Київ збільшує допомогу військовим: Кличко скликає позачергову сесію міськради

На сьогоднішньому засіданні будуть виділені кошти для ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих формувань територіальної громади

Київ збирається збільшити допомогу військовим з міського бюджету на 1,2 млрд грн, загалом - майже до 7,5 млрд на рік. Відповідне рішення має бути ухвалене сьогодні на позачерговій сесії Київради, яку ініціював мер столиці Віталій Кличко. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Ініціював проведення сьогодні позачергового засідання Київради. Головне питання – виділення додаткових коштів нашим захисникам. Сьогодні з бюджету столиці прямою субвенцією маємо виділити ще майже 1,2 мільярди гривень тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян. Нагадаю, цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн. Із яких 1,2 млрд виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня. І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,2 млрд», – повідомив Кличко.

Мер наголосив, що Київрада практично на кожному засіданні виділяє кошти силам безпеки та оборони. На сьогоднішньому засіданні виділять кошти для ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих формувань територіальної громади.

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«980 млн – Збройним силам України. 100 млн грн – Нацгвардії України. Та 100 млн на виплату матеріальної допомоги бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження», – уточнив мер столиці.

Раніше повідомлялося, Київрада на цей рік передбачила на підтримку українських військових п’ять млрд грн.