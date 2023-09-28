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РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
фото ілюстративне

На даний момент Росія контролює близько 18% території України

Російські окупанти з початку 2023 року спромоглися захопити близько 500 км² території України. Це менше площі Києва чи Нью-Йорка. Про це пише The New York Times з посиланням на дані Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Росія з початку року спромоглася захопити близько 857 км², але українські війська деокупували 370 км². У результаті територіальні досягнення росіян склали близько 487 км² – це менше площі Києва та Нью-Йорка.

На даний момент Росія контролює близько 18% території України (більше території Швейцарії), зокрема Крим та Донбас. З початку війни у 2014 році окупанти захопили близько 7% території, після повномасштабного вторгнення – ще 10%. У 2023 році ця цифра становила лише 0,08%.

Видання пише, що рік обидві сторони розпочали з планування амбітних наступів, але лінія фронту практично не зрушила.

Аналіз даних Інституту вивчення війни свідчить, що серпень став місяцем із найменшими територіальними завоюваннями з початку повномасштабної війни. Хоча Україна досягла невеликих успіхів на півдні, але росія змогла захопити трохи більше земель – переважно на північному сході.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти Київ ЗСУ

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