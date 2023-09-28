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ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках, наступають біля Мелітополя – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках, наступають біля Мелітополя – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень

Триває 582-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. З них 31 було знищено нашою протиповітряною обороною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 76 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я, Покровське, Попівка, Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Андріївка, Степок, Таратутине, Олександрівка Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів ворога зазнали Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного неподалік цього населеного пункту. Наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Впродовж доби наші захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Новояковлівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Херсонської області, серед яких Золота Балка, Антонівка, Ромашкове та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два – по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Як повідомлялося, Росія вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу.

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Теги: росія окупанти авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог Вугледар

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