  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус у столиці: у якому районі Києва найбільше заражень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян - Коронавірус у столиці: у якому районі Києва найбільше заражень
    від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян
    фото: з відкритих джерел

    До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус

    За минулу добу, 27 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 1195 жінок віком від 18 до 89 років та 688 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 235 дівчаток від одного місяця до 17 років і 266 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Серед тих, хто померли: шість жінок від 70 до 86 років і чотири чоловіки від 74 до 84 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус та 49 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 333 тис. осіб (за добу 27 січня – 739)
    • померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 10)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 19 тис.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 396, в Оболонському – 325 та в Деснянському районі – 292 випадки

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 196 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1188 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 183 тис. осіб (за добу 27 січня – 343)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 5).

    Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – вже другий день поспіль в Україні фіксують рекорд з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Теги: Київ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус у столиці: у якому районі Києва найбільше заражень