Коронавірус у столиці: у якому районі Києва найбільше заражень

від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян

До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус

За минулу добу, 27 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Захворіли минулої доби: 1195 жінок віком від 18 до 89 років та 688 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 235 дівчаток від одного місяця до 17 років і 266 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Серед тих, хто померли: шість жінок від 70 до 86 років і чотири чоловіки від 74 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус та 49 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 333 тис. осіб (за добу 27 січня – 739)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 10)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 19 тис.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 396, в Оболонському – 325 та в Деснянському районі – 292 випадки

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 196 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1188 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 183 тис. осіб (за добу 27 січня – 343)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 5).

Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – вже другий день поспіль в Україні фіксують рекорд з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.