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    Новини

    Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)

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    З садочків евакуювали персонал і дітей - Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)
    З садочків евакуювали персонал і дітей
    Фото: Інформатор

    Інформацію про замінування перевіряють правоохоронці

    У середу, 15 травня, по Києву прокотилася чергова хвиля мінувань. Цього разу під загрозою опинилися дитячі садки.

    Інформація про вибухонебезпечні предмети в дошкільних навчальних закладах надійшла анонімно близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Під загрозою опинилися дитячі садки, які знаходяться за наступними адресами:

    • проспект Героїв Сталінграда, 12н (дитячий садок «Clever Kids»)
    • вулиця Бориса Гмирі, 2г (дитячий садок №21)
    • вулиця Олександра Мишуги, 2 (дитячий садок «Montessorischool»)
    • проспект Відрадний, 24 а (школа-дитячий садок «Ясочка»)

    З дитячих садків евакуювали дітей. Інформацію про замінування перевіряють правоохоронці. Вибухотехніки і кінологи обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів.

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    Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)
    Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)
    Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, столичними правоохоронцями оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи №186 у Києві.

    Як повідомлялося, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

    За тиждень з 6 по 12 травня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 314 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 57 виїздів) по заявках щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

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