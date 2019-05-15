Хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото)



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З садочків евакуювали персонал і дітей Фото: Інформатор

Інформацію про замінування перевіряють правоохоронці

У середу, 15 травня, по Києву прокотилася чергова хвиля мінувань. Цього разу під загрозою опинилися дитячі садки.

Інформація про вибухонебезпечні предмети в дошкільних навчальних закладах надійшла анонімно близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

Під загрозою опинилися дитячі садки, які знаходяться за наступними адресами:

проспект Героїв Сталінграда, 12н (дитячий садок «Clever Kids»)

вулиця Бориса Гмирі, 2г (дитячий садок №21)

вулиця Олександра Мишуги, 2 (дитячий садок «Montessorischool»)

проспект Відрадний, 24 а (школа-дитячий садок «Ясочка»)

З дитячих садків евакуювали дітей. Інформацію про замінування перевіряють правоохоронці. Вибухотехніки і кінологи обстежують приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, столичними правоохоронцями оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи №186 у Києві.

Як повідомлялося, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

За тиждень з 6 по 12 травня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 314 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 57 виїздів) по заявках щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.