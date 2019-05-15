Замінування у Львові: невідомий повідомив про вибухівку в аеропорту, у семи готелях та семи лікарнях



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На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівської та на просп. Чорновола

У Львові невідомий у середу, 15 травня, повідомив про замінування міжнародного аеропорту «Львів», семи готелів, семи лікарень і 13 будинків. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівської та на пр. Чорновола.

Лікарні знаходяться на вул. Миколайчука, Огієнка, Орлика, Чорновола, Пекарській, Стецько і Некрасова.

Будинки знаходяться на вул. Зеленій, Франко, Рудковича, Парковій, Мушака, Річної, Дитячої, Коцюбинського, Кирила і Мефодія, Шота Руставелі, Петрушевича, Нечуя-Левицького і Рильського.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Нагадаємо, 14 травня у Львові замінували чотири готелі та школу.

Як повідомлялося, 14 травня в Одесі шукали вибухівку у чотирьох готелях.

Також 13 травня в Одесі шукали вибухівку на 12 об'єктах: у готелях, торгових центрах та аеропорту.

Також 12 травня Одеський аеропорт знову «мінували», поліція вибухівки не знайшла.

Варто зазначити, що 7 травня у Києві повідомили про «замінування» усіх гіпермаркетів Ашан у місті.

Раніше невідомі повідомляли про «замінування» будівлі Верховної Ради України.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 68 об’єктів.