Прорив теплотраси у Києві: зʼявився гейзер висотою в декілька поверхів (відео)

Внаслідок аварії без тепла залишилися понад 130 будинків

Понад 130 будинків залишилося без теплопостачання через аварію магістрального трубопроводу на вулиці Рибальській. Як повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго», роботи з усунення аварії тривають.

За даними підприємства, прорив стався у неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

«Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП «Київтеплоенерго», – йдеться в повідомленні.

Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

За даними прес-служби, трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

Того ж дня на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу.