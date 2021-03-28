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    Прорив теплотраси у Києві: зʼявився гейзер висотою в декілька поверхів (відео)

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    Аварія сталася на вулиці Рибальській - Прорив теплотраси у Києві: зʼявився гейзер висотою в декілька поверхів (відео)
    Аварія сталася на вулиці Рибальській
    Фото: «Київ Оперативний»

    Внаслідок аварії без тепла залишилися понад 130 будинків

    Понад 130 будинків залишилося без теплопостачання через аварію магістрального трубопроводу на вулиці Рибальській. Як повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго», роботи з усунення аварії тривають.

    За даними підприємства, прорив стався у неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

    «Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП «Київтеплоенерго», – йдеться в повідомленні.

    Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

    За даними прес-служби, трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

    Як повідомлялося раніше, на початку лютого на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

    Того ж дня на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу.

    Теги: Київ аварія Київтеплоенерго послуги
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