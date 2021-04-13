Після опалення киянам починають відключати ще й гарячу воду: адреси

З 15 квітня почнуться гідравлічні випробування

Із 15 до 29 квітня на житловому масиві Виноградар буде припинено гаряче водопостачання споживачів у зв’язку з гідравлічними випробуваннями. Без води лишаться також мешканці житлового масиву Відрадний. Таку інформацію від «Київтеплоенерго» оприлюднили у Facebook-спільнотах «Виноградар» та «Відрадний».

Зазначається, що графік випробувань тепломереж був затверджений КМДА. Відомо, що протягом 15-29 квітня гаряче водопостачання буде відсутнє у споживачів, які підключені до системи теплопостачання РК «Виноградар». А саме:

вул. Червонопільська

вул. Западинська

вул. Мостицька

вул. Новомостицька

вул. Вишгородська

проспект Правди

проспект Георгія Гонгадзе

провулок Межовий.

Без води лишиться також мешканці житлового масиву «Відрадний», які підключені до системи теплопостачання РК «Відрадний» в межах вулиць Солом’янського району:

Козелецької,

Авторемонтної,

Миколи Василенка,

Олекси Тихого,

Тупикова,

Леваневського,

Ніжинської,

Августина Волошина,

вздовж залізничної колії,

вулиці Пост-Волинської,

провулку Машинобудівного

та бульвару Вацлава Гавела

Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 14 квітня 2021 року.

Як роз’яснили у «Київтеплоенерго», гідравлічні випробування – це обов’язкова процедура, яку необхідно проводити щороку, щоб перевірити і підготувати тепломережі та обладнання до посиленої роботи взимку, незалежно від того, чи це старі труби, чи нові.

«Наразі випробування – це єдиний запобіжний захід, який дозволяє заздалегідь виявити «тонкі» місця тепломереж і значно знизити кількість пошкоджень під час опалювального сезону. З приводу обслуговування мереж гарячого водопостачання Ви можете звертатися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами 15-57 зі стаціонарного та 044-500-15-57 з мобільного телефонів», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.