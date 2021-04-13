Після опалення киянам починають відключати ще й гарячу воду: адреси
З 15 квітня почнуться гідравлічні випробування
Із 15 до 29 квітня на житловому масиві Виноградар буде припинено гаряче водопостачання споживачів у зв’язку з гідравлічними випробуваннями. Без води лишаться також мешканці житлового масиву Відрадний. Таку інформацію від «Київтеплоенерго» оприлюднили у Facebook-спільнотах «Виноградар» та «Відрадний».
Зазначається, що графік випробувань тепломереж був затверджений КМДА. Відомо, що протягом 15-29 квітня гаряче водопостачання буде відсутнє у споживачів, які підключені до системи теплопостачання РК «Виноградар». А саме:
- вул. Червонопільська
- вул. Западинська
- вул. Мостицька
- вул. Новомостицька
- вул. Вишгородська
- проспект Правди
- проспект Георгія Гонгадзе
- провулок Межовий.
Без води лишиться також мешканці житлового масиву «Відрадний», які підключені до системи теплопостачання РК «Відрадний» в межах вулиць Солом’янського району:
- Козелецької,
- Авторемонтної,
- Миколи Василенка,
- Олекси Тихого,
- Тупикова,
- Леваневського,
- Ніжинської,
- Августина Волошина,
- вздовж залізничної колії,
- вулиці Пост-Волинської,
- провулку Машинобудівного
- та бульвару Вацлава Гавела
Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 14 квітня 2021 року.
Як роз’яснили у «Київтеплоенерго», гідравлічні випробування – це обов’язкова процедура, яку необхідно проводити щороку, щоб перевірити і підготувати тепломережі та обладнання до посиленої роботи взимку, незалежно від того, чи це старі труби, чи нові.
«Наразі випробування – це єдиний запобіжний захід, який дозволяє заздалегідь виявити «тонкі» місця тепломереж і значно знизити кількість пошкоджень під час опалювального сезону. З приводу обслуговування мереж гарячого водопостачання Ви можете звертатися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами 15-57 зі стаціонарного та 044-500-15-57 з мобільного телефонів», – вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.