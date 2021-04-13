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    Після опалення киянам починають відключати ще й гарячу воду: адреси

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    Мешканці масивів Відрадний та Виноградар залишаться без гарячої води - Після опалення киянам починають відключати ще й гарячу воду: адреси
    Мешканці масивів Відрадний та Виноградар залишаться без гарячої води
    Фото з відкритих джерел

    З 15 квітня почнуться гідравлічні випробування

    Із 15 до 29 квітня на житловому масиві Виноградар буде припинено гаряче водопостачання споживачів у зв’язку з гідравлічними випробуваннями. Без води лишаться також мешканці житлового масиву Відрадний. Таку інформацію від «Київтеплоенерго» оприлюднили у Facebook-спільнотах «Виноградар» та «Відрадний».

    Зазначається, що графік випробувань тепломереж був затверджений КМДА. Відомо, що протягом 15-29 квітня гаряче водопостачання буде відсутнє у споживачів, які підключені до системи теплопостачання РК «Виноградар». А саме:

    • вул. Червонопільська
    • вул. Западинська
    • вул. Мостицька
    • вул. Новомостицька
    • вул. Вишгородська
    • проспект Правди
    • проспект Георгія Гонгадзе
    • провулок Межовий.

    Без води лишиться також мешканці житлового масиву «Відрадний», які підключені до системи теплопостачання РК «Відрадний» в межах вулиць Солом’янського району:

    • Козелецької,
    • Авторемонтної,
    • Миколи Василенка,
    • Олекси Тихого,
    • Тупикова,
    • Леваневського,
    • Ніжинської,
    • Августина Волошина,
    • вздовж залізничної колії,
    • вулиці Пост-Волинської,
    • провулку Машинобудівного
    • та бульвару Вацлава Гавела

    Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 14 квітня 2021 року.

    Як роз’яснили у «Київтеплоенерго», гідравлічні випробування – це обов’язкова процедура, яку необхідно проводити щороку, щоб перевірити і підготувати тепломережі та обладнання до посиленої роботи взимку, незалежно від того, чи це старі труби, чи нові.

    «Наразі випробування – це єдиний запобіжний захід, який дозволяє заздалегідь виявити «тонкі» місця тепломереж і значно знизити кількість пошкоджень під час опалювального сезону. З приводу обслуговування мереж гарячого водопостачання Ви можете звертатися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами 15-57 зі стаціонарного та 044-500-15-57 з мобільного телефонів», – вказано у повідомленні.

    Нагадаємо, 12 квітня у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

    Теги: Київ вода опалення Київтеплоенерго
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