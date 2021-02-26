Історичній садибі в центрі Києва загрожує знесення: суд не побачив цінності будинку

Столична влада оскаржить рішення суду, який скасував наказ Департаменту про надання будинку Осипа Родіна статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини

Суд скасував статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини для будинку Осипа Родіна, що знаходиться на вулиці Олеся Гончара, 71. Наразі Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації готує апеляційну скаргу на це рішення. Про це розповів в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Завдяки спільній роботі з громадськістю у вересні минулого року Департамент охорони культурної спадщини надав будинку Родіна статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини – зробили перший і головний крок на шляху отримання садибою статусу пам’ятки архітектури. Далі Мінкультури мало б лише своїм наказом занести споруду до Держрєєстру нерухомих пам’яток України. Проте власник будівлі не погодився з такими діями міської влади та громади і оскаржив їх у суді. Окружний адміністративний суд так і не знайшов історичної цінності в об’єкті та скасував наказ Департаменту», – зазначив посадовець.

Мондриївський нагадав, що Окружний адміністративний суд Києва 28 січня цього року скасував наказ Департаменту про надання будинку Осипа Родіна статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

«Двоповерхова садиба була зведена за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва і стала невід’ємним елементом забудови кварталу. Проте чомусь суд не розгледів історичної та архітектурної цінності об’єкту. Звісно, ми готуємо апеляційну скаргу та сподіваємось на рішення на користь громади і захисту історичного будинку», – сказав Мондриївський.

За його словами, ініціатором надання будинку статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини виступила громадська організація «Мапа реновації» у співпраці із Департаментом охорони культурної спадщини.

Як відомо, на місці будинку на вулиці Олеся Гончара, 71 забудовник планує звести семиповерхову будівлю.

Раніше активісти та столична влада змусили забудовника, який зводить будинок на вул. Гончара, 17-23, в історичному центрі Києва – у буферній зоні Софії Київської, – зменшити майже на третину висотність будівлі.

У 2020 році Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив подання Міністерству культури та інформаційної політики України щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини при Мінкульті ще в листопаді минулого року розглянула лише 42 об’єкти зі списку, проте відповідний наказ про внесення їх до держреєстру досі відсутній.