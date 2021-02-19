Столична мерія звинувачує Мінкульт у сприянні знищенню історичних будівель

Список об’єктів культурної спадщини мають поповнити ще 64 київські будівлі, але Мінкульт затягує з цим рішенням

У 2020 році Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив подання Міністерству культури та інформаційної політики України щодо занесення 64 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини при Мінкульті ще в листопаді минулого року розглянула лише 42 об’єкти зі списку, проте відповідний наказ про внесення їх до держреєстру досі відсутній. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Будь-яке затягування надання статусів пам’яток історичним будівлям із боку Міністерства культури загрожує знищенням цих об’єктів, адже чинне законодавство належним чином не захищає об’єкти культурної спадщини зі статусом «щойно виявлені»», – наголосив він.

За його словами, ще у 2018 році юристи Департаменту охорони культурної спадщини розробили проєкт закону про внесення змін до чинного пам’яткоохоронного законодавства, який було прийнято в першому читанні. Серед іншого, пропонувалось прирівняти матеріальну відповідальність юридичних і фізичних осіб, збільшити штрафи та посилити відповідальність за руйнацію пам’яток. Окрім того, наголошувалося на важливості прирівняння відповідальності за руйнацію щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та пам’яток. Адже в період, поки Мінкульт вноситиме об’єкти до реєстру, недобросовісні власники, розуміючи відсутність відповідальності, зможуть нищити історичні будинки.

«Вважаю, що в усіх містах, де є об’єкти охорони культурної спадщини – а їх орієнтовно 400 – має з’явитися можливість викупу пам’яток у комунальну власність. Такі зміни дозволили б місцевим владам більш ефективно управляти об’єктами культурної спадщини. Наразі ж пам’ятка навіть місцевого значення може бути викуплена винятково до державної власності», – зазначив Мондриївський.

За його словами, Київська міська державна адміністрація неодноразово закликала Верховну Раду прийняти в другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за руйнацію пам’яток. Проте за пропозицією Міністерства культури вказаний проєкт закону знято з розгляду.

До слова, у січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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