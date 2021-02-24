До суду надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського в Києві

Будинок на вул. Ярославів Вал, 15Б, де виріс авіаконструктор Ігор Сікорський, у дуже занедбаному стані

Суд просять зобов’язати Міноборони та ДП «Готель «Козацький» привести до належного стану будинок Сікорського

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький». Про це повідомляється на сайті суду.

Зокрема, серед вимог позову – зобов’язати Міноборони та ДП «Готель «Козацький» привести до належного стану об’єкт культурної спадщини – пам’ятку національного значення «Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор І.Сікорський з родиною» шляхом здійснення реставраційних та консерваційних робіт.

Також суд просять зобов’язати Міноборони протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти з Міністерством культури та інформаційної політики охоронний договір на вказаний об’єкт культурної спадщини.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше Міноборони передало садибу Сікорського в оренду на 49 років благодійному фонду «Музей історії військової авіації та повітроплавання імені Сікорського», проте в 2013 році договір було розірвано після судового розгляду.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кілька років столична влада добивається, аби Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді Києва. Для того, аби у міста була можливість відреставрувати занедбане приміщення і створити в ньому музей.

США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.