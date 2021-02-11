Київрада закликала уряд якнайшвидше передати Гостиний двір громаді столиці

Київ хоче врятувати пам'ятку архітектури, що руйнується багато років

Депутати Київської міської ради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади столиці. Підтримали проект рішення «Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну передачу об’єкту культурної спадщини місцевого значення «Гостинний двір» у комунальну власність територіальної громади міста Києва» 104 депутати.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Ми вже не один рік з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується! Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції Пішохідного Подолу», – сказав Кличко.

«Я сподіваюся, що уряд відреагує на наше звернення. І передасть Гостиний двір громаді Києва! Бо це вже не особисте прохання мера, це – спільна позиція всього депутатського корпусу. Так ми врятуємо пам'ятку і зробимо з неї справжню перлину української столиці», – додав київський міський голова.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

Але в січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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