За місяць поліція виписала понад 40 тисяч штрафів «антимасочникам»

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що захисні маски повинні носити всі без виключення

За відсутність маски українці сплачують штраф від 170 до 255 гривень

Із 23 вересня, після запровадження на території України «жовтої» зони карантину, поліція оштрафувала українців за відсутність маски у громадському місці 40 581 раз. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Національної поліції.

За відсутність маски на українців накладали штраф від 170 до 255 гривень.

Також правоохоронці виписали 4888 штрафів за порушення правил карантину. Здебільшого такі протоколи виписували щодо юридичних осіб.

За це передбачений штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для громадян та від 34 тисячі до 170 тисяч гривень – для посадовців.

Маски у громадських місцях були обов'язкові й під час перебування України у «зеленій» зоні, проте після запровадження «жовтого» рівня в Україні почастішали перевірки маскового режиму.

Минулого тижня спікер Ради Руслан Стефанчук змусив депутатів одягнути маски. Через це керівництво Ради навіть попросило уряд про допомогу.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Варто знати, що в Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів у «Дії». Йдеться про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.