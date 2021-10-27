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    Коронавірус в Україні: за добу медики виявили понад 22 тисячі нових хворих

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    Напередодні майже 6 тисяч українців госпіталізували з коронавірусом - Коронавірус в Україні: за добу медики виявили понад 22 тисячі нових хворих
    Напередодні майже 6 тисяч українців госпіталізували з коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    Майже 700 осіб у вівторок померли від Covid-19

    За минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано майже 22,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 5 925 осіб, летальних випадків – 692, одужало – 11 593 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,8 млн осіб,
    • одужало – 2,4 млн осіб,
    • летальних випадків – 65,6 тис.,
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,1 млн.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, в одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео).

    Також нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії .

    Нагадаємо, нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

    Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за добу медики виявили понад 22 тисячі нових хворих