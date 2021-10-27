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    Українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень

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    У вівторок майже 300 тисяч українців вакциновано проти Covid-19 - Українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень
    У вівторок майже 300 тисяч українців вакциновано проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,3 млн людей

    За минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано новий рекорд щеплень: за добу від Covid-19 вакциновано понад 291 тис. осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначається, що у вівторок майже 291,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 212 тис. людей, повністю імунізовані – майже 79,3 тис. осіб.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,1 млн осіб. Загалом проведено 16,5 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Також напередодні медики виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус.

    До слова, в одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео).

    Також нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії .

    Нагадаємо, нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

    Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика українці рекорд Україна щеплення вакцинація
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    Українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень