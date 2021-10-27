Українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень

У вівторок майже 300 тисяч українців вакциновано проти Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,3 млн людей

За минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано новий рекорд щеплень: за добу від Covid-19 вакциновано понад 291 тис. осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що у вівторок майже 291,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 212 тис. людей, повністю імунізовані – майже 79,3 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,1 млн осіб. Загалом проведено 16,5 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

Графіка: МОЗ

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